LIMBIATE – Sono passati appena quattro giorni dall’inaugurazione dei nuovi giochi “inclusivi” al parco di via Turati, ed è già tempo di fare i conti con raid vandalici notturni.

Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno preso di mira proprio il “Parco senza barriere”, per il quale l’amministrazione limbiatese ha investito circa 60.000 euro allo scopo di trasformare il parchetto in un luogo sicuro e adatto al divertimento di tutti i bambini, anche di coloro che hanno qualche disabilità fisica o sensoriale.

A denunciare l’accaduto sono stati proprio i residenti di Villaggio Giovi, che hanno postato su facebook le fotografie delle viti e dei bulloni lasciati a terra dai vandali, che hanno poi asportato alcuni blocchi dello scivolo, ora transennato fino a quando non verrà riparato. Anche l’ingresso su uno dei lati del parchetto è stato vandalizzato: divelte alcune delle lastre che compongono la piantina stradale della città realizzata come arredo alla rete.

In molti sono ora a chiedere l’installazione di telecamere, per disincentivare simili episodi di inciviltà, peraltro ipotizzati dai più scettici in concomitanza con il taglio del nastro e la riapertura del parchetto, avvenuti giovedì 9 luglio, alla presenza del sindaco Romeo, degli amministratori, di molti residenti in zona e dei parenti di suor Bruna Barzaghi, a cui è stato dedicato il parco, in segno di gratitudine per essersi sempre occupata dei più deboli e delle persone in difficoltà di Villaggio Giovi.

14072020