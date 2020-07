SARONNO – Nuovi spazi, nuovi percorsi e un nuovo modello organizzativo per garantire un servizio più efficiente agli utenti del day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno.

L’annuncio arriva dai vertici dell’Asst Valle Olona dopo che nelle ultime ore Saronno Point, associazione in prima linea nelle iniziative di sostegno dell’ospedale di piazzale Borella e soprattutto del reparto e dei malati di oncologia, aveva dato un’anteprima della notizia.

Sono in corso gli interventi di ristrutturazione del sesto piano in modo da accogliere i pazienti dell’oncologia dedicando più spazio al day hospital oncologico “una misura pensata per rispettare la normativa anti-covid ma anche per garantire un maggior confort e sicurezza ai pazienti”. Proprio per loro è stato scelto un nuovo modello organizzativo che consente di ottimizzare i percorsi interni riducendo le attese. Sarà creato un punto informativo iniziale dove saranno smistati i vari flussi quello delle visite, quello per la consegna dei farmaci e quello per le terapie.

Il tutto dovrebbe essere pronto ed operativo per fine estate.

