Paolo Zerbi svela i segreti di suo nuovissimo “.com” a Francesca Matteu

SARONNO – Ha appena tredici giorni di vita il nuovo progetto di Paolo Zerbi, il giornalista sportivo che ha da poco inaugurato un sito d’informazione sul calcio dilettantistico della zona chiamato proprio www.paolozerbi.com.

Francesca Matteu, giornalista de IlSaronno, ascolta la sua storia davanti ai microfoni di RadioOrizzonti: “Ho iniziato dieci anni fa con tanta voglia di mettermi in gioco. Ho trovato un annuncio su un settimanale di calcio dilettante e da lì è partito il tutto.” Ha scritto anche di cronaca per La Settimana, ma la passione per lo sport lo ha sempre ricondotto a parlare di calcio – anche in TV.

Questo 2020, però, ha riservato per lui e altri quattro ragazzi – come racconta – qualcosa di diverso: “L’idea nasce da un’esperienza non particolarmente positiva che, poi, ha visto l’apice nella pandemia e nel lockdown. L’idea era di non restare a casa con le mani in mano.”

Con altri quattro colleghi è nata, così, l’idea del sito web che, oggi, porta il suo nome.

“Essere protagonista del sito fa a un certo effetto. Quando inizi, – ride Paolo Zerbi – sei il nome del pezzo, ma quando sei presente sul campo la domenica devi farti riconoscere. Una volta che inizi a lavorare sulla parte video, è più facile essere riconosciuto.”

Visitando il sito web è infatti possibile accedere alla sezione “Mercato Estate – Eccellenza”: una playlist composta da una serie di video YouTube in cui il giornalista sportivo racconta le novità sul calciomercato.

13072020