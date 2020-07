SARONNO – “Oncologia e Day Hospital Oncologico in fase di rientro nel nostro ospedale di Saronno, per la serenità dei nostri pazienti oncologici”.

L’annuncio arriva dall’associazione Saronno Point guidata da Marilena Borghetti con una stringata nota sulla pagina Facebook dell”associazione che da anni propone iniziative di solidarietà a sostegno dell’ospedale e in particolare con il reparto di Oncologia. Non a caso qualche settimana il vice presidente Mario Busnelli aveva intervistato il direttore generale Eugenio Porfido annunciando anche alcuni nuovi progetti. Da mesi il sodalizio è in prima linea nel sostegno agli ammalati del reparto di Oncologia che per effetto dell’emergenza coronavirus hanno dovuto sopportare le trasferte a Busto Arsizio.

“Saronno Point e’sempre stata presente con una sinergica collaborazione per ridare a tutti i pazienti la giusta attenzione e concludere il grosso disagio dello spostamento a Busto Arsizio per le cure, visite, ed esami giornalieri”. Da parte del sodalizio c’è grande soddisfazione per l’imminente novità: “Stiamo arrivando al traguardo per la serenità dei pazienti e parenti coinvolti nel grosso problema degli spostamenti. Un grande passo e’stato fatto!! Saronno Point c’è”

(foto: Saronno Point e i vertici dell’ospedale in una conferenza stampa all’ospedale l’anno scorso)

14072020