SARONNO – Si riaccendono i riflettori sull’intervento di Alfonso Indelicato consigliere comunale di Saronno in merito alla manifestazione contro la legge sull’omotransfobia. Ieri alle 18,30 Indelicato è stato protagonista di una telefonata con Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella trasmissione di Radio24 “La Zanzara”.

Al centro del confronto dialettico la dichiarazione del saronnese che in una sua nota sulla manifestazione di sabato aveva rimarcato come: “Questo decreto legge non nasce come un fungo fuori stagione. Arriva al momento giusto, cioè dopo una lunga serie di sedicenti “conquiste” in ambito etico-sociale. e si annuncia all’orizzonte, per ora con basso profilo, un riconoscimento della pedofilia”. Una considerazione che è valsa anche una dura presa di posizione Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese che ha stigmatizzato le parole di Indelicato: “Dire che dopo la legge sulle unioni civili e quella contro l’omofobia sarà il turno degli abusi sui bambini ci inorridisce e ci sconcerta, ed è ancora più grave che a mettere nero su bianco questa frase sia un rappresentante dei cittadini”