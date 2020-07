SARONNO – Attimi di tensione oggi pomeriggio in via Varese nei pressi dell’ufficio postale centrale dove si è verificata l’aggressione ai danni di un ventenne. Al momento sulla vicenda non ci sono molti dettagli visto che i carabinieri arrivati sul posto in seguito alle chiamate di molti presenti, automobilisti, passanti e commercianti, sono ancora all’opera per ricostruire con precisione l’accaduto.

Secondo la ricostruzione di alcuni presenti un 20enne sarebbe stato aggredito e malmenato da altre due persone. Al momento nessuna ipotesi sul motivo del contendere o sulla natura dei rapporto tra le parti. L’unica certezza il fatto che alle 18,20 in risposta alle chiamate dei presenti alla centrale operativa di Areu è arriva sul posto un’ambulanza del Sos di Uboldo che si è presa cura del malcapitato. Come detto sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini volte a ricostruire l’accaduto ed identificare tutte le persone coinvolte.