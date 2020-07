SARONNO / VARESE/ GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Si confermano oggi a quota +0 nuovi casi, tutti i grandi centri della provincia di Varese; da Saronno a Busto Arsizio, da Gallarate alla stessa Varese.

Ecco il riepilogo località per località con il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia:

Saronno 241

Varese 322

Busto Arsizio 403

Gallarate 264

Oggi +0 a Saronno, Saronnese e nel Tradatese. Ottime notizie dai dati provinciali odierni sull’emergenza coronavirus, il comasco si conferma a +0, scende a zero nuovi contagi anche il Varesotto. Solo +3 casi nella popolosa Brianza. Restano bassi i numeri del contagio in Lombardia, prosegue dunque il buon trend al quale si è assistito ultimamente. A fronte di oltre diecimila tamponi effettuati, oggi sono stati trovati “solo” +63 positivi, dei quali dodici debolmente positivi mentre 11 sono stati trovati tramite test sierologico.

