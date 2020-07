SARONNO – Saronno servizi anticipa la notizia del ritorno del reparto di oncologia a Saronno e l’Asst conferma con informazioni sui lavori in corso per migliorare l’organizzazione interna

Raffaele Fagioli replica a Gilli sulle bandiere strappate: “Intervento non fatto per colpa del Covid”

Nuovo sponsor per la Robur Basket che cambia nome

Flixbus riparte da Saronno ma…

Nei grandi centri della provincia di Varese ieri nessun nuovo caso positivo al coronavirus. In zona + 0 nel Tradatese; + 0 nella bassa comasca, e +0 a Saronno e Saronnese. Per il resto la buona notizia del crollo dei nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (+30) si abbina a quella legate al dato provinciale, appena diffuso dalla Regione. Nel comasco oggi non si è registrato alcun nuovo caso, dunque +0; mentre nel Varesotto +2 ed in Brianza +1. Fra le province, Bergamo resta quella dove si registrano più contagi, come avvenuto in media negli ultimi giorni.

A Tradate operazione antidroga dei carabinieri di Saronno

A Limbiate vandali in azione

14072020