MISINTO – “Non c’è stata la classica apertura della botte, non c’è stato il tradizionale spettacolo di chiusura che fa sempre emozionare, non ci sono state le migliaia e migliaia di persone che ogni anno contribuiscono a rendere la Misinto Bierfest l’evento straordinario che contraddistingue da oltre vent’anni l’estate misintese. Nei momenti di crisi però, ci sono persone che trovano sempre delle soluzioni alternative, originali e fortunatamente di successo”

Così il sindaco Matteo Piuri inizia il proprio intervento sulla tradizionale festa della birra che, in un anno difficile come questo caratterizzato dal Covid, ha trovato nuove soluzioni per tenere viva la passione.

“Queste persone sono stati i ragazzi e le ragazze di GAMe20, sono stati i gestori delle attività che hanno accettato l’invito a realizzare quella che, sono certo, sarà il punto di partenza di una serie di collaborazioni di successo. L’idea della Misinto Bierfest itinerante e allo stesso tempo diffusa sul territorio grazie ai nostri commercianti ha avuto un buonissimo riscontro. L’atmosfera della festa è stata vissuta dalla piazza di Misinto alla piazza di Cascina Nuova. Un’atmosfera come sempre coinvolgente e divertente.

Mi piace pensare che sia solo l’inizio di un nuovo modo di organizzare e condividere. Abbiamo capito che non ci vuole granché per creare un evento insieme. Collaborare portando ognuno la propria specificità sarà certamente un’esperienza da ripetere.

Grazie a GAMe20, Tana del Luppolo, caffè del Centro, Indie, Chocolat e Happy Bar per averci regalato un fine settimana speciale e per aver riempito le vie e le piazze di Misinto di persone che hanno saputo divertirsi senza dare fastidio al prossimo, senza eccessi e vandalismi.

Siete stati precursori e mi auguro che in futuro diventerete sempre di più. Un ringraziamento anche ai Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso per la presenza costante a garanzia della nostra sicurezza e all’associazione S.E.I. di Misinto per il consueto supporto logistico.