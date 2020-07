SARONNO – A dare l’allarme è stato un saronnese che, recandosi nel corsello dei garage di via Tommaseo, ha sentito un forte odore di gas. Temendo che ci fossero dei pericoli per sè e per i residenti ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. La squadra di turno presto raggiunta dai tecnici della società del gas hanno passato a setaccio i garage, i contatori e le condutture della zona senza trovare traccia della perdita. Ne le strumentazione ne i presenti riuscivano più ad percepire l’odore di gas. Così intorno alle 21,20, l’emergenza è partita con la prima chiamata alle 20, i pompieri hanno fatto ritorno in distaccamento. E’ possibile che l’odore fosse provocato ad un’auto con una perdita.

(foto: il mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno posteggiato in via Tommaseo durante il accertamenti per scongiurare la presenza di una perdita di gas)