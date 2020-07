SARONNO – “L’intervento è stato realizzato la pianta “caduta” è stata rimossa e questo direi che è il risultato importante. Alla segnalazione di Cenedese, arrivata insieme a quella di altri cittadini, è stata data una risposta il prima possibile anche perchè non c’era un immediato rischio. L’importante è risolvere il problema. Le polemiche? Le lascio agli altri”.

Schietto e pragmatico l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone fa il punto della quercia di 4 mesi abbattuta in via Volta dal temporale di venerdì e segnalata dall’ex consigliere comunale Cesare Cenedese. “Le segnalazioni sono arrivate venerdì alle 17,20 e sono state protocollate lunedì mattina e martedì gli uomini dell’azienda che si occupa del verde cittadino l’hanno rimosso. Sapevamo che la pianta non era sulla sede stradale ma sull’aiuola senza un particolare pericolo. Tutto è stato risolto riportando l’ordine e questo è sicuramente l’aspetto più importante per l’Amministrazione ma anche per i cittadini”.

(foto: l’operaio dell’azienda che si occupa del verde cittadino che rimuovono la pianta caduta)