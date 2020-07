SARONNO – La presentazione ufficiale di ieri sera in sede che ha che visto l’inaugurazione del nuovo spazio della lista civica Obiettivo Saronno è solo un passaggio dell’impegno della lista civica che sostiene la candidata sindaco Novella Ciceroni per quella che ha spiegato essere “non una battaglia politica ma un impegno per l’intera città”.

Ieri sera alla presentazione, nella sede di via Padre Monti 13, la candidata sindaco ha riassunto i contenuti della raccolta firme, ha rimarcato l’invito alle forze politiche e ai saronnesi a partecipati e ha ricordato come la raccolta firme avvenga su 3 diversi moduli in modo da essere inviati al sindaco di Saronno, al tribunale di Busto Arsizio e all’Asst Valle Olona.

Nel corso della serata è intervenuto anche il vicepresidente Luca Amadio: “Si tratta di una data storica per Saronno perchè è la prima volta che una lista civica, nata piú di un anno fa come associazione politico culturale, organizza un’iniziativa che non può non accomunare qualsiasi cittadino saronnese, indipendentemente dal colore politico. Spesso i rappresentanti di altre realtá politiche ci accusano faziosamente di non avere esperienza politica, ma noi di Obiettivo Saronno abbiamo un qualcosa di molto piú importante, ovvero l’esperienza di vita, dove contano i fatti. Per Obiettivo Saronno da più di un anno parlano i fatti e l’iniziativa di questa sera ne è la dimostrazione suprema”. Non manca una stoccata: “Avremmo gradito di vedere giá da questa sera rappresentanti di altre realtà politiche, ma siamo convinti di vederli a breve per contribuire concretamente a questa causa comune. Se cosí non fosse, saremmo distanti da come Obiettivo Saronno considera l’impegno sociale”.

La raccolta firme sta già sfiorando quota 200 firme: “Questa settimana saremo presenti in sede fino a venerdì mattina dalle 10,30 alle 12,30 e al pomeriggio alle 17 alle 19. Giovedì per l’apertura dei negozi anche dalle 19 alle 22”.