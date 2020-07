SOLARO – Un momento di riconoscimento per “l’infaticabile e generosa opera svolta dalle forze dell’ordine sul territorio comunale di Solaro” è quello dedicato martedì sera dall’amministrazione comunale a Carabinieri e agenti della Polizia Locale.

«Il lavoro congiunto tra le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale, e l’amministrazione comunale – dice il sindaco Nilde Moretti – ha permesso di affrontare la situazione emergenziale che si è venuta a creare a causa dell’epidemia da coronavirus. Sono stati mesi difficili e come Sindaco ho chiesto molto, anche in orari inconsueti, anche di domenica quando ci trovavamo a gestire tutte le novità dei vari Decreti, e la risposta è sempre stata positiva. Se su Solaro non ci sono state situazioni veramente esasperate è stato grazie all’equilibrio tra i giusti controlli effettuati ed il rapporto di fiducia e collaborazione che si è sviluppato con la popolazione e con le persone in isolamento. Con il loro lavoro, i Carabinieri hanno dimostrato ancora una volta l’importanza di avere a disposizione gli Uomini dell’Arma ed una caserma sul nostro territorio comunale, mentre per quanto riguarda la Polizia Locale l’impegno è stato infaticabile, anche la domenica, anche su turni estesi, senza mai far mancare supporto a tutti i solaresi».

Parole a cui fanno eco quelle di Christian Talpo, assessore alla Polizia Locale: «Abbiamo lavorato costantemente fianco a fianco con gli agenti in questi mesi e la collaborazione è stata positiva e soprattutto efficiente. La nostra Polizia Locale ha dimostrato di saper essere un vero e proprio punto di riferimento per il territorio comunale e per i solaresi, che hanno trovato un appoggio infaticabile ai tanti dubbi e richieste diffusi in questo periodo di emergenza. Per questo abbiamo deciso di rendere omaggio con questa piccola ma davvero sentita cerimonia».

15072020