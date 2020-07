Andrea Monti (Lega) risponde a FdI di Lazzate: “Chi non ha figli non può fare politica? Assurdo!”

LAZZATE – “Sono quasi scioccanti le affermazioni contenute in una nota ufficiale di Fratelli d’Italia di Lazzate, dove si afferma che per chi non ha figli in età scolare è più difficile capire esigenze e dinamiche scolastiche”. Lo afferma Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone e assessore all’Istruzione di Lazzate.

Per Monti “visto che la polemica di FdI era sulle scelte amministrative relative alla scuola, occorre sottolineare come l’assessore all’Istruzione sia il sottoscritto, che umilmente è padre di un bimbo. Insieme alla mamma lo sfamo, lo vesto, lo cresco e cerco di educarlo nel modo migliore possibile. Senza sbandierare la cosa, perché fare il genitore non è né un merito né un vanto. Un figlio non è nemmeno una borsetta da sfoggiare al bar con gli amici. Così come vi è profonda differenza tra il fare l’amministratore e il genitore. Non sappiamo come facciano i genitori gli esponenti di Fdi e poco ci interessa. Ci interessa invece come fanno i consiglieri di minoranza e, a Lazzate, lo fanno malissimo. Per fortuna ad amministrare il nostro Comune i cittadini hanno scelto altro. Credo però che sia grave che qualcuno possa anche solo pensare che le condizioni familiari e personali siano oggetto di valutazione politica, o peggio addirittura prerequisiti. Parole gravi probabilmente scritte con assoluta leggerezza e che testimoniano l’inadeguatezza di chi ricopre certi ruoli”.

