SARONNO / MILANO – Antonio Aiello è il nuovo allenatore dell Milano city, la terza squadra milanese, in Eccellenza: dopo l’esperienza con il Fbc Saronno, quindi San Marino e Viareggio, il tecnico abitante nel Tradatese è ritornato in Lombardia per questa nuova esperienza.

Aiello è già al lavoro per allestire la squadra in vista del prossimo campionato, obiettivo del Milano city è quello di risalire immediatamente in serie D dalla quale è neo-retrocesso. Dopo lo stop dei torneo per l’emergenza coronavirus e la decisione di fare scendere le squadre agli ultimi posti delle classifiche, c’erano stati i ricorsi delle società interessate, che sono stati però respinto.

Ecco il comunicato ufficiale della società meneghina, di questo pomeriggio:

Milano City Fc è lieto di annunciare di aver scelto come responsabile dell’area tecnica nonché allenatore della prima squadra Antonio Aiello. Allenatore di grande esperienza tra serie D ed Eccellenza, con squadre come San Marino Foligno e Novese, comincerà da subito a formare la squadra granata per affrontare il campionato di Eccellenza 2020-2021. Al mister l’abbraccio di tutto il club per questa nuova avventura.

(foto: Antonio Aiello)

16072020