CARONNO PERTUSELLA – Di certo le intenzioni era e sono buone ma le norme non lo consentono, altrimenti sarebbe l’anarchia: il riferimento va a quanto avvenuto in corso della Vittoria a Caronno Pertusella dove alcuni negozianti ultimamente si erano attivati non solo per tenere pulito ed in ordine il verde davanti alle loro attività, e sin qui niente di male, ma avevano in qualche caso “protetto” le piccole aiuole attorno agli alberi con minuscole staccionate o piastrelle colorate.

Non avevano fatto nulla di nascosto e infatti quando si sono recati in Municipio per spiegare quel che avevano fatto, sono stati informati che si trattava di interventi non autorizzati e quindi opere da rimuovere immediatamente, perchè quello è suolo pubblico. Da parte dei responsabili dell’Amministrazione civica, comunque, la disponibilità a prendere in esame la questione e concordare eventuali futuri interventi per sistemare ed abbellire il verde pubblico.

(foto archivio: il Municipio di Caronno Pertusella)

16072020