TURATE / ROVELLO PORRO – Le buone notizie degli ultimi giorni sono state confermate anche oggi: nella bassa comasca nessun nuovo caso di positività al covid, mentre già ci sono località covid-free come Turate (dove non ci sono più positivi, e neppure persone in sorveglianza perchè potrebbero avere contratto il virus) e Rovellasca (dove resta un solo positivo).

Ecco il riepilogo locale, con il numero totale delle persone contagiate nelle varie località dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

In zona +0 fra Saronno e Saronnese. Oggi numeri pur sempre contenuti ma comunque in salita (+80, 17 sono quelli debolmente positivi), per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia. Il tutto a fronte di un discreto numero di tamponi effettuati, sopra quota 10 mila. Emerge dai dati appena diffusi dalla Regione. Nel Varesotto si sale a +4 nuovi casi, nel Comasco +4, mentre in provincia di Monza e Brianza +2.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

