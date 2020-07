LIMBIATE – Con i dati dell’emergenza coronavirus che in provincia di Monza e Brianza restano molto bassi, a Limbiate nelle ultime ore è stato però segnalato un nuovo caso di positività; un +1 che porta il totale delle persone colpite dal virus, in città, a 199.

Ecco il riepilogo locale, con il numero totale delle persone contagiate nelle varie località dall’inizio della pandemia:

Solaro 71

Ceriano Laghetto 28

Cogliate 34

Misinto 20

Lazzate 44

Cesano Maderno 225

Limbiate 199 (198)

Barlassina 46

In zona +0 fra Saronno e Saronnese, e +0 nella bassa comasca. Oggi numeri pur sempre contenuti ma comunque in salita (+80, 17 sono quelli debolmente positivi), per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia. Il tutto a fronte di un discreto numero di tamponi effettuati, sopra quota 10 mila. Emerge dai dati appena diffusi dalla Regione. Nel Varesotto si sale a +4 nuovi casi, nel Comasco +4, mentre in provincia di Monza e Brianza +2.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.