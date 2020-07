ROVELLASCA – Un solo caso positivo ancora “attivo” e nessuna persona in sorveglianza: questo il quadro dell’emergenza coronavirus nel comune di Rovellasca, dove i guariti sono 22 persone. Insomma dei 28 cittadini colpiti dal virus dall’inizio della pandemia ad oggi, quasi tutti hanno recuperato (purtroppo si sono verificati anche 5 decessi) mentre ne rimane soltanto 1 ancora positivo.

A fare il punto della situazione, come sempre, l’Amministrazione comunale del sindaco Sergio Zauli che ha sempre tenuto informati i concittadini, nel corso dell’emergenza sanitaria, e mantenuto i contatti con i rovellaschesi anche tramite videomessaggi.

16072020