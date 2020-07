SARONNO – “Con gli uffici dei servizi educativi e il dirigente Gelmini, già un mese fa, ho incontrato i dirigenti scolastici dei tre istituti comprensivi e, di concerto con l’ufficio Lavori Pubblici a cui spetta la competenza relativa ai lavori di manutenzione degli edifici e dei relativi spazi, abbiamo preso atto delle richieste pervenute”.

Così l’assessore Maria Assunta Miglino inizia il proprio intervento in cui fa il punto di quanto fatto dal Comune in vista della riapertura delle scuole.

“Confermiamo l’impegno a rendere disponibile il nostro personale per le attività di pre e post scuola in base alle esigenze e secondo l’organizzazione scolastica che ciascun dirigente deciderà di mettere in atto nella propria scuola. Con determinazione dirigenziale abbiamo inoltre erogato il contributo comunale anche per l’attuazione di interventi per il “Diritto allo Studio”. Tale contributo economico è stato riconosciuto ad ogni istituto comprensivo per l’importo dell’anno precedente aumentato di un ulteriore contributo una tantum in considerazione dell’emergenza Covid.

Come servizi educativi, l’Istituzione Zerbi, nel rispetto delle direttive Covid sulla riapertura, con i responsabili della sicurezza, sta lavorando, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21, per garantire la totale messa a norma degli spazi anche tenendo conto del subentro di un nuovo gestore delle mense, valutando, plesso per plesso, le soluzioni più adeguate per la più funzionale gestione dello stesso servizio mensa.

Nel confermare la riapertura degli asili nido e di tutte le scuole materne comunali per quanto riguarda le nostre competenze e autonomia locale, informiamo di avere incontrato anche le educatrici di tutti gli asili nido e scuole materne private cittadine e stiamo lavorando con loro per raggiungere un protocollo comune che verrà presentato a fine agosto. Per la prima volta verrà così condivisa un’intesa comune sulla sicurezza. Sicuri che ciascun Dirigente scolastico organizzerà al meglio la riapertura delle rispettive scuole, tenendo conto delle esigenze dell’utenza e degli spazi, offriamo la nostra disponibilità per quanto all’amministrazione comunale compete”.

