SARONNO – Tempo bello, non troppo caldo: com’è andata oggi la serata dei negozi aperti? Certo, tanta gente in giro, invogliata pure dalla fine dell’obbligo di indossare la mascherina in pubblico per l’emergenza coronavirus che per fortuna si va attenuando. Come sempre, tante famiglie e soprattutto tanti giovani e giovanissimi in cerca di un poco di movida. Ed anche, finalmente, con piu negozi aperti. Una iniziativa, quest’anno senza eventi per via dell’emergenza sanitaria, che fa peró fatica a decollare; la maggior parte delle attività commerciali anche stavolta hanno deciso di chiudere alle canoniche 19.30.

Bene in bar e ristoranti, con tavolini pieni mentre anche la “politica” si è affacciata nel centro storico, in piazza De Gasperi l’incontro pubblico promosso dal candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative di settembre. Nel rispetto delle norme sul distanziamento, Augusto Airoldi ha incontrato i concittadini.

(foto: le vie del centro questa sera a Saronno)

16072020