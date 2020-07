SARONNO / BERGAMO – Si sono svolte oggi le celebrazioni per

il 50′ anniversario dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio,

alla presenza, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Paola

De Micheli, dell’assessore regionale a Infrastrutture, trasporti

e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, del sindaco di

Bergamo, Giorgio Gori, e del presidente della Provincia,

Gianfranco Gafforelli. “Auguri a Sacbo – ha detto Terzi – la società di gestione che oggi ha inaugurato una nuova area del terminal quale segno di rilancio per il periodo post Covid. Il piccolo scalo di provincia è diventato il terzo aeroporto in Italia per numero di passeggeri, e uno dei primi due per Pil raggiungibile insieme a Malpensa. Questo grazie alla tenacia dei bergamaschi e a figure come il manager dalminese Ilario Testa, che ebbe la geniale intuizione di puntare sul low cost”.

Treno per Orio decisivo per la Regione – “Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore – sta lavorando, insieme agli altri attori in campo, per agevolare la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Orio che abbiamo fortemente voluto inserire tra le opere olimpiche. Ci aspettiamo che vengano rispettate le tempistiche”. “L’opera – ha concluso Terzi – è fondamentale: unirà lo scalo al capoluogo in 10 minuti ed efficienterà anche i

collegamenti con Milano. Insieme al raddoppio della Ponte-Montello andrà a migliorare sensibilmente la mobilita’ del

territorio”.

Riattivata la linea che va da Saronno (dove ferma il Malpensa express) a Seregno, da lì si raggiunge Monza e Bergamo e da anni si parla dell’ultimo tassello, quello per l’aeroporto di Orio al Serio.

16072020