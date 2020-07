LIMBIATE – Incidente sul lavoro nella mattina di oggi 16 luglio nel cantiere di via Montegrappa 21, dove sono in corso i lavori di sistemazione della scuola ex Afol. Verso le 11, dall’impalcatura montata sull’edificio è caduto uno degli operai, trentenne di origini tunisine, della ditta titolare dell’appalto: l’uomo è atterrato dopo aver fatto un volo di 4 metri.

Sul posto la polizia locale di Limbiate, l’Ats e l’ambulanza: i medici hanno soccorso l’uomo prima di trasportarlo in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Il cantiere in via Montegrappa è stato aperto nei giorni scorsi allo scopo di effettuare i lavori di sistemazione, adeguamento e pulizia dello stabile scelto dall’amministrazione limbiatese per trasferirvi il prossimo anno scolastico gli alunni dell’Anna Frank, in attesa della conclusione dell’opera tanto attesa, ovvero la realizzazione della nuova scuola in via Torino. Sono stati dunque subito avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto è successo.

(foto archivio)

