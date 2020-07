SARONNO / CISLAGO – Due incidenti ieri sulle strade del Saronnese. Nella città degli amaretti alle 16.30 di ieri un tamponamento fra due automobili, in via Balasso. Una donna di 47 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di comunque non gravi contusioni. Sul posto anche la polizia locale per compiere i rilievi del sinistro, ricostruirne le cause e mettere a fuoco le responsabilità.

Una giovane di Cislago è invece rimasta contusa in un incidente stradale avvenuto nella vicina Carbonate, alle 9 all’intersezione fra via Bellini e via Masagni dove si sono scontrati un’autovettura Ford ed un furgoncino. La 25enne a bordo dell’auto è stata trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate per essere medicata, solo lievi lesioni. Illeso è rimasto il guidatore del furgone.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa)

