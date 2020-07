SOLARO – Ieri sera si é svolto il primo incontro del laboratorio “Con le mani nella terra” che vede coinvolti bambini e adulti insieme nel travasare diversi tipi di piante, tra cui basilico, prezzemolo e mirtillo. Circa 23 sono stati i partecipanti tra piccoli e grandi che hanno “giocato” con la terra nel giardino di Villa Borromeo, in via Mazzini, tra cui anche quella del sindaco Nilde Moretti. Ogni coppia aveva a sua disposizione un banco su cui lavorare con i vasi pieni di terra e le piante, il tutto mantenendo la distanza di sicurezza tra un tavolo e l’altro e nel continuo rispetto delle normative anti-covid.

“L’obiettivo di questo incontro – spiega l’assessore alle Politiche agricole Christian Talpo – consiste nell’avvicinare i più piccoli alla natura, trasmettendo un messaggio per il presente e il futuro”. L’iniziativa è stata organizzata dal comune di Solaro, in particolare da Christian Talpo e Davide Panetti consigliere comunale con delega agli Eventi e tempo libero, in collaborazione con l’istituto Castiglioni di Limbiate. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 23 luglio in collaborazione con Le Acacie di Lambrada. Riscoprire la bellezza della natura, anche in questo periodo storico particolare, é considerato dall’amministrazione comunale essenziale per rilassarsi introducendo nel verde anche i più piccoli, accompagnati dai loro genitori.

(foto dell’evento)

