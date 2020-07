Ceriano Laghetto, la biblioteca non va in vacanza

CERIANO LAGHETTO – Ha riscosso grande apprezzamento l’iniziativa “Biblio a ca’” promossa quando ancora le biblioteche erano chiuse e che è ancora in vigore oggi, con richieste di consegne e ritiro a domicilio, rese possibili grazie ai volontari. Una iniziativa che è stata anche ripresa e replicata in diversi Comuni della zona.

“La biblioteca civica è ora tornata accessibile per il solo servizio di prestito, con il deposito dei libri in quarantena e l’attività di igienizzazione prima di rimetterli a disposizione del pubblico”sottolinea l’assessore comunale alla Cultura, Romana Campi che annuncia poi la grande novità di quest’anno: “La nostra biblioteca resterà aperta per tutto il mese di agosto con il normale orario, un modo per andare incontro anche a quelle famiglie che, per diversi motivi, quest’anno non potranno spostarsi da Ceriano Laghetto”.

(foto: la biblioteca civica di Ceriano Laghetto è pronta a proseguire la sua attività anche nel mese di agosto)

17072020