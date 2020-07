SARONNO – Con l’emergenza coronavirus la Tre valli varesine con partenza da Saronno per il 2020 è stata archiviata e le tre principali gare ciclistiche in zona, Bernocchi, Agostoni e appunto Tre valli sono state riunite nel “Grande trittico lombardo”, previsto lunedì 3 agosto: notizia di queste ore il programma preciso della gara. La partenza è prevista a Legnano, quindi si andrà a Lissone e da lì si raggiungerà Varese. A coalizzarsi per l’allestimento di questa manifestazione ciclistica i presidenti Renzo Oldani della “Società Alfredo Binda” di Varese, Luca Roveda della Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport club Mobili Lissone.

La presentazione ieri al castello di Legnano: il via dunque da Legnano, via 20 settembre ma la presentazione delle squadre avverrà in piazza San Magno, quindi la corsa con passaggio anche da Saronno e Limbiate, poi la risalita verso Varese passando anche da Locate Varesino a Tradate. I tifosi, per le questioni di sicurezza legate all’emergenza covid, dovranno accreditarsi sul sito www.tritticolombardo.it per accedere alla zona palco di piazza San Magno che in quella dell’arrivo a Varese.

(foto archivio: una immagine del via della Tre valli l’anno scorso a Saronno)

17072020