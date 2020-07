SARONNO / TRADATE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – In zona dei +4 nuovi casi nel Varesotto, uno riguarda Saronno ed uno, nel Tradatese, a Venegono Inferiore. In entrambe le località non ce n’erano ormai da tanto tempi.

Ecco la situazione dei contagi nella zona, località per località (fra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Tradate 127

Venegono Inferiore 23 (22)

Venegono Superiore 21

Castiglione Olona 21

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 9

Saronno 242 (241)

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 264

Nessun nuovo caso di contagio per il coronavirus nella zona del Saronnese, unica novità è quella proveniente da Saronno.

Mentre in Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus sono +55, restano bassi i numeri delle provincie di Varese (+4), Como (+1) ed in Brianza (+3); mentre quelle maggiori si sono registrati nelle provincie di Brescia e Bergamo, come spesso accaduto negli ultimi tempi. Restano bassi anche i numeri a Milano città, oggi si sono registrati solo +3 nuovi casi di contagio.

