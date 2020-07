SARONNO / MALPENSA – Sperimentazione all’aeroporto di Malpensa per il test che scopre il covid, “inventato” dal saronnese Lorenzo Azzi.

Al via infatti la collaborazione tra Sea, che gestisce l’aeroporto, e l’Università dell’Insubria per sperimentare, con i dipendenti (su base volontaria) nuovi strumenti diagnostici del covid-19. C’è il test della “toccatura lacrimale” ed il test rapido salivare pensato dal saronnese Azzi, ricercatore di odontostomatologia e Claudio Azzolini, professione di Oftalmologia, il cui prototico è stato predisposto dalla Natrixlab di Reggio Emilia con l’Università dell’Insubria. Ora, anche con i dati provenienti da Malpensa, si valuterà la sua efficacia in vista della produzione.

Lo strumento diagnostico ha dimostrato di funzionare, ed ora se ne attende una ulteriore conferma tramite questa sperimentazione con i dipendenti dell’aeroporto di Malpensa. Il principio di funzionamento è simile a quello del test di gravidanza. Su una piccola striscia di carta assorbente si applica qualche goccia di saliva diluita con una soluzione apposita e da tre a sei minuti si ottiene il risultato: se si forma una banda il soggetto è negativo, se si formano due bande è positivo.

(foto: il saronnese Lorenzo Azzi)

