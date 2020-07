SARONNO – Una ventina i partecipanti alla critical mass di venerdì sera nel centro di Saronno, lanciata dagli anarchici del collettivo Adesposta tramite il passaparola sui social. Il tutto per sottolineare la mancanza di spazi di aggregazione giovanile. Il via attorno alle 21.30 (seguiti da polizia e carabinieri), dopo la lettura del comunicato già in questi giorni diffuso sul web i promotori dell’iniziativa, e tramite il quale hanno fatto sapere le loro ragioni:

A Saronno la cronica assenza di spazi di aggregazione slegati da profitto e consumo si soprappone alla mancanza di luoghi in cui organizzare una solidarietà attiva. Il periodo di quarantena ha stravolto la percezione: da un lato ha fatto esplodere la mancanza di uno spazio in cui organizzare forme di mutuo appoggio; dall’altra con la chiusura dei locali notturni ha riempito piazze e strade saronnesi. Camminare per le vie ascoltando voci e risate invece che il traffico automobilistico non può farci che piacere, eppure sentiamo che non è abbastanza: punteremo verso il cielo, vogliamo di più.

