SARONNO – “Un evento grandioso per la città di Saronno che avrà una sorta di gemellaggio culturale con Venezia nei giorni del Festival” con queste parole il regista Luciano Silighini Garagnani presenta la terza edizione dei “Silighini Golden Awards” che quest’anno vedranno nascere all’interno il “Premio Saronno Città di Cultura” durante una serata di gala in programma lunedì 7 settembre alle 20.30 nella cornice dell’arena estiva Casa Morandi.

“La serata inizierà con la protezione del mio short Seline a cinque anni di distanza dalla sua presentazione al Venice Production Bridge del Festival di Venezia. Un film girato tra Los Angeles, il Trentino e proprio Saronno vincendo ben 14 festival internazionali” anticipa il regista “poi consegneremo dei premi a chi a Saronno si è distinto per opere culturali nei vari settori artistici. Avremo volti della tv, della letteratura e del cinema con un premio speciale destinato a Beppe Fiorello dopo il film su Muscia e l’A Novo” continua Silighini “ma non finisce qui infatti durante le giornate del festival di Venezia daremo 15 inviti per una premiere cinematografica in concorso alla Biennale con tanto di red carpet e poi offriremo una cena di gala al ristorante del Lido interamente dedicata a Saronno dove verranno affisse locandine con le belle location del nostro territorio al fine di far conoscere a tutto il mondo le bellezze saronnesi” conclude Silighini “abbiamo chiesto il patrocinio al Comune di Saronno per questo evento che sarà totalmente a spese della mia società. Patrocinio necessario per gli eventi veneziani. Un regalo che io e i miei collaboratori ci sentiamo di fare a questa città che ha molte potenzialità da far emergere. Siamo certi che l’amministrazione accetterà cogliendo questo slancio e abbiamo la convinzione che per i prossimi cinque anni la cultura in città sara uno dei punti principali su cui tutti i politici,di qualsiasi colore,si impegneranno”.

17072020