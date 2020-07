SARONNO – E’ arrivata oggi pomeriggio l’attesa certificazione da Rousseau della lista di Movimento 5 stelle per la prossima tornata elettorale. Come 5 anni il movimento correrà da solo con un proprio candidato sindaco ossia Luca Longinotti.

La candidatura era trapelata in via ufficiosa una settimana fa ma oggi c’è l’ufficialità. “Un risultato che abbiamo ottenuto anche grazie all’impegno dei portavoce Roberto Cenci e Nicolò Invidia”. Ora anche i pentastellati potranno iniziare la campagna elettorale con “gli incontri pubblici – spiegavano in una nota – con i cittadini per far conoscere i punti del nostro programma, che abbiamo pensato per una “Saronno città aperta” : al cambiamento, all’innovazione e ai giovani, una fascia della cittadinanza sulla quale abbiamo deciso di porre una particolare attenzione”.

“Un in bocca al lupo a tutti gli avversari politici – il primo commento sui social del candidato sindaco – che questa campagna elettorale porti beneficio a tutti i cittadini Saronnesi”.

Longinotti, 43enne impiegato nella pubblica amministrazione, è il quinto candidato sindaco della città degli amaretti dopo il sindaco uscente Alessandro Fagioli, Augusto Airoldi (Pd, [email protected] Airoldi sindaco), Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno) e Pierluigi Gilli (Italia viva, Azione!, più Europa e la civica Con Saronno Gilli sindaco).

(foto: Luca Longinotti)

17072020