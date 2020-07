SARONNO – Niente partite dal vivo per i tifosi del softball: anche il nuovo decreto ministeriale, firmato l’altro giorno dal premier Giuseppe Conte, dice “no” alla presenza del pubblico agli eventi sportivi, il divieto permane pure in questa fase dell’emergenza coronavirus. Niente spettatori, dunque, anche alle gare del campionato di softball serie A1 che vede impegnate Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno e del quale si gioca in questo fine settimana la seconda giornata. Lo scorso fine settimana Saronno ha riposato, debutta sabato pomeriggio e sera in casa, si inizia alle 18, sul diamante di via De Sanctis contro le Thunders Castellana di Castelfranco Veneto, dunque a “porte chiuse”. Stesso discorso per la Rheavendors Caronno che gioca domenica a Bussolengo dalle 18.

Sicuramente si andrà avanti così per tutto il mese di luglio, si vedrà in base alla situazione dell’emergenza coronavirus se vi saranno novità in agosto.

Lo scorso weekend nella prima giornata del torneo la Rheavendors Caronno ha battuto le Thunders Castellana.

17072020