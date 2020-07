ROVELLO PORRO / ROVELLASCA – Sempre più covid-free la bassa comasca dove ormai da molti giorni non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus, ed anche oggi il dato ha fatto registrare un +0.

Ecco il riepilogo delle località della zona con il numero totale dei contagi dall’inizio della pandemia:

Rovello Porro 22

Rovellasca 28

Turate 57

Lomazzo 31

Bregnano 22

Qualcuno sale di poco, qualcuno scende di poco; restano bassi i dati dei nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, guidati ancora dalla provincia di Bergamo. In zona, nel comasco +2, nel varesotto solo +1 mentre in Brianza oggi sono segnalati +4 nuovi casi di positività. In Lombardia il dato odierno complessivo è stato di +56 nuovi casi scoperti tramite i tamponi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta di Rovello Porro)

20072020