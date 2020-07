Scippo a Misinto, un ragazzo in motorino scappa con la borsa in pieno giorno

Scippo a Misinto, un ragazzo in motorino scappa con la borsa in...

MISINTO – In pieno giorno, attorno alle 14 di oggi, una donna è stata derubata della borsetta nelle vicinanze della rotatoria tra via San Siro e via Zocco del Prete. Lo scippatore, sembrerebbe un giovane ragazzo, si è avvicinato in sella ad un ciclomotore di colore nero ed ha strappato gli effetti personali dal braccio della donna. All’interno, oltre al portafoglio, era conservati anche medicinali ed alcuni documenti che la vittima spera di recuperare magari grazie al ritrovamento della borsetta in qualche luogo appartato del comune da parte di qualche concittadino. Non si tratta del primo scippo di cui si ha notizia a Misinto, anzi proprio poche settimane fa, all’inizio di aprile, ad una donna era stata strappata la borsetta davanti ad un bancomat in centro paese. Il responsabile all’epoca si trovava in sella ad una bicicletta, mentre in questo ad un ciclomotore. Alla fine però il risultato è sempre lo stesso: grande spavento, contanti persi e documenti da rifare.

