Calcio femminile, il mercato: le Azalee si rinforzano con Federica Migliazza

SARONNO / GALLARATE – E’ iniziato il mercato anche nel calcio femminile, in vista della prossima stagione 2020-2021. Nel campionato di serie C anche le Azalee, formazione “condivisa” fra Gallarate e Saronno. “Comunichiamo l’arrivo dell’estremo difensore Federica Migliazza, classe ’99, in prestito dal Gs Pero. Grintosa e determinata, nel giro della Rappresentativa regionale lombarda, dopo essere cresciuta tra Promozione ed Eccellenza, ha accettato di mettersi alla prova in una categoria superiore. Benvenuta!” si legge in una nota delle Azalee.

La formazione gallaratese-saronnese nella scorsa annata si era collocata, in classifica, subito alle spalle delle migliori squadre del girone, prima dello stop momentaneo, e poi definitivo per l’emergenza coronavirus. L’attività adesso è dunque ripresa con le “manovre preparatorie” in prospettiva del prossimo campionato, che dovrebbero iniziare a fine settembre.

(foto: la nuova giocatrice delle Azalee, Federica Migliazza. Ha firmato per la società femminile che nella scorsa stagione si è allenata a Saronno, disputando gli incontri interni a Gallarate)

21072020