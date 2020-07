CISLAGO – Ha riportato solo lievi contusioni: lieto fine per l’incidente stradale, una caduta dalla motocicletta, avvenuto ieri pomeriggio alle 14.15 nella periferia via Cavour di Cislago, a finire a terra un pensionato del posto di 73 anni.

Nell’immediatezza l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce rossa saronnese: in un primo momento le condizioni del paziente erano apparse “delicate” ma poi si è ben presto ripreso ed all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno gli è stato assegnato un “codice verde”. Insomma, nulla di particolarmente grave: è stato medicato ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso. I carabinieri, come sempre in simili circostanze, hanno avviato tutte le verifiche per chiarire la dinamica del sinistro, che ha avuto comunque conseguenze per fortuna molto contenute.

(foto: ambulanza e carabinieri in occasione di un intervento per un incidente stradale avvenuto nella zona)

