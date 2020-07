Il tempo di un caffè con Valeria Checchi (M5s) e l’impegno concreto per cambiare la propria città

SARONNO – Oggi per la rubrica “Il tempo di un caffè” con l’intervista della nostra direttrice vi proponiamo quella a Valeria Checchi capolista Movimento 5 stelle Saronno. “Valeria ha le idee molto chiare sull’importanta dell’impegno per la propria città – spiega la direttrice Sara Giudici – quindi ha deciso di rimboccarsi le maniche in vista della nuova tornata elettorale dando il suo contributo non solo come candidata ma anche mettendo a frutto le sue compotenze in campo social. Ha ventun anni ma grinta e determinazione non le mancano”.

Una chiacchiarata al bar cosa c’è di più semplice, immediato e anche apprezzabile dopo i mesi di lockdown? Per queto ilSaronno ha scelto proprio questa modalità per raccontare i protagonisti della prossima campagna elettorale. I big certo, a partire dai candidati sindaco, ma anche tutti quei saronnesi e cittadini che si metteranno in gioco per dare il proprio contributo alla corsa elettorale prima e alla vita cittadina poi. Visto il loro impegno abbiamo ritenuto importante dar loro un’occasione per farsi conoscere in modo molto easy come prendendo un caffè in uno dei tanti bar di Saronno. Brevi video, mai oltre i dieci minuti (promesso!) per conoscere un po’ meglio nomi e facce che nelle prossime settimane ci guarderanno e da cartelloni e santini. Le domande spazieranno da qualche informazione sulla loro quotidianeità (a partire dalle vacanze imminenti) alla motivazioni che li hanno portati ad impegnarsi per Saronno. L’appuntamento è quindi su ilSaronno, sulla nostra pagina Facebook e ovviamente live nei bar saronnesi visto che potrebbe capitarvi di vedere la nostra direttrice Sara Giudici alle prese con ospiti, microfono e cavalletto davanti ad un buon caffè. Siete candidati e avete tempo per un caffè con ilSaronno? Chiamateci al 3496068062 o mandateci un messaggio whatsapp per una chiacchierata… vi rubiamo meno di dieci minuti.