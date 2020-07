SARONNO – Le novità sono diverse e riguardano sia le persone che le infrastrutture di un Ambulatorio che possiamo definire storico. Il primo cambiamento riguarda la direzione sanitaria che viene affidata a Matteo Beltemacchi, medico chirurgo specialista in medicina dello sport, socio ordinario Ams Varese e medico sociale del Team Mitchelton-Scott professional cycling team.

Beltemacchi ha esperienza pluriennale in materia di idoneità cardiologica allo sport e in valutazioni funzionali atleti élite e soggetti dismetabolici oltre ad essere esperto di integrazione sportiva non farmacologica e di igiene alimentare. Insieme all’intera équipe medica di cui fanno parte Federico Egidi e Denis Fiore, condivide e promuove l’idea di una medicina dello sport che sia prima di tutto preventiva e che vada oltre la semplice, seppur fondamentale, certificazione dell’idoneità sportiva.

Prevenzione come pensiero cardine della nuova équipe e che ne caratterizzerà le scelte e il modus operandi. Un esempio? La scelta relativa al test cardiovascolare da somministrare agli atleti in base alla loro età, ad esempio.

E a proposito di prevenzione Matteo Beltemacchi dice: “Personalmente non penso che la medicina dello sport sia una specializzazione “madre”: sicuramente, grazie anche alla preziosa collaborazione di atleti, genitori e società, diventa però una delle poche forme di medicina non centralizzata ma sempre presente sul territorio, quindi indispensabile non per curare malati ma per prevenire le malattie. Il medico dello sport non ha certamente competenze specifiche in ogni settore della medicina ma, per sua formazione, ha sicuramente una visione molto ampia: visione che permette di segnalare eventuali problemi che avranno bisogno di una conferma o smentita dallo specialista di competenza (scoliosi, piede non funzionalmente conformato, traumatologia sportiva, igiene alimentare, asma, etc).”

Prevenzione insomma e sport terapia di cui sentiremo parlare a breve (perché il nuovo team ne è un attento conoscitore) come suo esempio chiarificante.

Ma le novità riguardano anche le infrastrutture dato che i locali sono stati rinnovati e sono stati acquistati macchinari tra cui cicloergometro ed elettrocardiografo di ultima generazione.

Per maggiori informazioni https://www.centrometica.it/medicina-dello-sport-saronno-2/

(foto; la campagna affissioni attualmente sul territorio saronnese)