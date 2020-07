Oggi la presentazione del progetto inOpera Factory: la diretta

SARONNO – Nasce InOPERA FACTORY, la prima Rete Lirica in Provincia di Varese, che vede la partecipazione del Teatro Sociale di Busto Arsizio, del Teatro Giuditta Pasta di Saronno e di Red Carpet Teatro e Giorni Dispari Teatro di Varese.

Oggi alle 11 la conferenza stampa di presentazione in diretta di Arianna Iula

Un’iniziativa straordinariamente importante non solo per il territorio provinciale ma per l’intera Regione. “Abbiamo deciso di mettere a fattore comune talenti, teatri, associazioni e maestranze artistiche autoctone per realizzare stabilmente una serie di produzioni liriche che consentiranno alle nostre città e non solo di poter beneficiare di manifestazioni di grande qualità”. Il bel canto è da sempre un’eccellenza nazionale e regionale, per questo vogliamo contribuire alla creazione “di un’infrastruttura che possa consentire stabilmente lo svolgimento dell’antico rito della lirica così importante per la nostra identità culturale. Lavorare insieme, uniti, per rendere più ricca la proposta artistica di tutto il territorio”. Serena Nardi, Oscar Masciadri e Luca Galli