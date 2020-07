[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LIMBIATE – Sono stati ripuliti e sgomberati i due scantinati occupati da diverso tempo a Limbiate in via Trieste.

L’operazione della polizia locale limbiatese è scattata all’inizio di luglio, quando gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nei locali seminterrati di un immobile in via Trieste. Durante il controllo, è emerso come i locali, in cui regnavano sporcizia e disordine, fossero stati adibiti ad appartamenti, abitati da almeno tre persone, due delle quali rinvenute sul posto.

Immediatamente è scattata la segnalazione all’Ats per le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versavano gli spazi e il comando di piazza Cinque Giornate ha avviato le procedure per lo sgombero e per la pulizia del seminterrato da parte degli occupanti. Nel fine settimana, i vigili limbiatesi sono tornati sul posto per verificare il rispetto dell’ordinanza, con la conseguente chiusura dei locali, di proprietà di una donna deceduta negli anni passati e, da allora, abbandonati e utilizzati come dimora di fortuna, sotto gli occhi increduli e indignati dei residenti del quartiere.

21072020