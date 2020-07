SARONNO – “Ho deciso di raccontare la mia storia perchè spero che nessuno, soprattutto tra gli anziani, finisca per essere vittima del mio stesso raggiro”. Inizia così il suo racconto del saronnese residente nella zona sud della città che ha chiesto ai carabinieri di indagare sulla truffa di cui è stato vittima qualche giorno fa.

Tutto è iniziato quando l’uomo è entrato tramite internet al sito della propria banca. “Ad un certo punto mi hanno chiesto di inserire dei dati per il rinnovo delle credenziali”. Il saronnese ha eseguito e dopo qualche minuto è arrivata una chiamata di un operatrice che ha chiesto altre informazioni anche sulle carte di credito. “Non c’era niente di strano sembrava un normale controllo”. Ed invece il giorno successivo il saronnese recandosi in banca ha scoperto che c’erano stati prelievi dalle carte di credito e dal bancomat. Cinquecento euro in totale: suddivisi in 4 operazioni una da 200 euro e tre da 100 euro”. Stupito e amareggiato al saronnese non è rimasto altro da fare che correre ai ripari.

Ovviamente l’anziano ha bloccato tutte le carte e le credenziali di accesso al conto corrente dall’home banking e dall’app sul telefonino. “Ho saputo di non essere stato l’unico a subire questo raggiro – conclude – ma credo sia importante parlarne per mettere in guardia tutti in modo che, invece di fornire i propri dati, possano chiamare subito le forze dell’ordine”.