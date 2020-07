BOLLATE – Inizia stasera la due-giorni dello scontro al vertice nel girone A della serie A1 del softball: si affrontano le due capoliste, sinora imbattute. Appuntamento, posticipo della seconda giornata, oggi e mercoledì sul diamante di Ospiate di Bollate fra le locali del Mkf e l’Inox Team Saronno.

Si gioca sempre alle 19 e, cattiva notizia per i tifosi, ancora a porte chiuse per via delle norme legate all’emergenza coronavirus: ma si potrà assistere alla gara in diretta streaming sul “canale” Facebook del Mkf Bollate, che dispone di un ottimo servizio, da questo punto di vista.

Sotto il profilo agonistico, le saronnesi arrivano lanciatissime, dopo avere travolto sabato scorso le Thunders Castellana di Castelfranco Veneto e vinto la Coppa delle Prealpi proprio sul Bollate, a Bollate. Ma anche la formazione del’altomilanese è in ottima forma e dunque si annuncia una doppia partita molto interessante ed aperta ad ogni epilogo possibile, fra due delle compagini che hanno le carte in regola per puntare allo scudetto.

Classifica Girone A: MKF Bollate e Inox Team Saronno (2 vittorie, 0 sconfitte), 1.000; Rheavendors Caronno (3-1), .750; Bussolengo Softball (1-3), .250; Metalco Thunders Castellana (0-4), .000.

