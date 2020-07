UBOLDO – Si torna a parlare del futuro della minicava e della proposta di realizzare un bikepark. A riaccendere i riflettori sulla vicenda, da tempo ormai al centro del dibattito cittadino e politico la lista civica d’opposizione Uboldo al centro con una nota condivisa su Facebook con una stoccata all’Amministrazione del sindaco Luigi Clerici.

“Dopo che per un anno questa amministrazione non ha deciso nulla sulla riqualificazione della minicava, durante l’ultimo consiglio comunale riapre la possibilità del progetto bike park!

L’assessore ai lavori pubblici Marco Mazzuccato ha pubblicamente affermato che “l’orientamento dell’amministrazione non è esclusivo e tende a lasciare aperte oggi, vista la situazione contingente, tutte le strade possibili per valorizzare quell’ambiente. Non si vuole cancellare quanto fatto”.

Questa è un ottima notizia per Uboldo! Il bike park, con investimenti privati per creare una “Gardaland della bici”, sarebbe molto più di una riqualificazione totale di minicava, e coinvolgerebbe tutto il tessuto comunale!

gallery: foto e rnedering della proposta per la minicava