SARONNO – “Wall of Dolls” é l’installazione artistica contro la violenza sulle donne che dal 2014 è in via De Amicis a Milano. Ieri, 20 luglio, Jo Squillo e Giusy Versace, le fondatrici della onlus che porta lo stesso nome dell’opera, “Il muro delle bambole”, hanno dato la notizia che l’installazione è stata data alle fiamme”.

Inizia così la nota condivisa dall’assessore alle Pari opportunità e Cultura Maria Assunta Miglino: “L’opera consiste in una griglia di ferro su cui sono appese, oltre alle foto delle vittime, numerose bambole di plastica e di stoffa in ricordo simbolico delle donne.Tantissime donne in questo anni hanno potuto portare la propria bambola per ricordare una delle tante vittime (in Italia ogni due giorni una donna viene uccisa dal compagno) come testimonianze di una crudeltà da fermare e un segno per non dimenticare. Rappresentava un’occasione per sensibilizzare le istituzioni alla creazione di nuove case rifugio e centri antiviolenza per chi ha bisogno di protezione, a organizzare corsi nelle scuole e a non dimenticare che é fondamentale investire e fare formazione sui più giovani per educare gli uomini di domani al rispetto delle donne”.

“Sono davvero amareggiata – il commento dell’assessore Miglino – da quanto successo e mi auguro che questo luogo possa continuare a rappresentare un invito alla riflessione e un simbolo della lotta alla violenza sulle donne”.

21072020