LAZZATE – Auto contro moto, il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina è di due feriti e sul posto è accorsa anche l’automedica. E’ successo alle 8.30 in via Lorenzo a Lazzate, i feriti sono una donna di 49 anni ed un uomo di 57 anni, ad accorrere sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, oltre appunto all’automedica.

In base a quanto ricostruito da parte delle forze dell’ordine, i militari dell’Arma si sono occupati di tutti i rilievi, la moto guidata dal 57enne, residente a Somma Lombardo, si è scontrata contro la Opel Mokka, guidata dalla donna, abitante in Brianza, a Seveso. Per il centauro è stato necessario il trasporto all’ospedale “Niguarda” di Milano, ha riportato diverse contusioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: ambulanza ed automedica in servizio sul territorio, in occasione di una precedente emergenza medica)

22072020