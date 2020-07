SARONNO / VENEZIA – Il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani dopo aver presentato l’evento che si svolgerà a Saronno con la prima edizione del “Premio Città di Cultura Saronno 2020” all’interno della terza edizione dei “The Silighini Golden Awards” lunedì 7 settembre nel cortile dell’arena estiva Casa Morandi, anticipa l’altro evento interamente dedicato alla promozione della città di Saronno durante i giorni della vetrina più importante del cinema mondiale,il Festival di Venezia,che mai come quest’anno rappresenta per il mondo artistico l’unico spazio dedicato alla settima arte dopo la cancellazione del Festival di Cannes, di Toronto e lo spostamento degli Oscar a fine aprile 2021.

“Quest’anno la Silighini House che da 4 edizioni consecutive del festival di Venezia così come Cannes sarà dedicata per una giornata intera a Saronno”. La “Silighini House” spiega il regista è la location che la società di Luciano Silighini Garagnani allestisce durante i giorni festivalieri. Aperitivi,vernissage,cene sono molti gli appuntamenti che in questi anni sono stati ospitati nello spazio. “Durante la prima settimana del festival ci sarà l’evento dedicato alla nostra città. Già dal pomeriggio allestiremo una rinomata terrazza del lido con le foto dei panorami e dei palazzi storici cittadini mostrando al mondo del cinema come Saronno si presti perfettamente come location cinematografica ma cureremo anche l’aspetto turistico dedicato alle aziende” continua il regista “abbiamo alberghi di livello, due uscite autostradali, siamo il crocevia tra Malpensa, Milano, Monza, Como, Varese e Novara. Una posizione invidiabile per qualunque attività”. Alle 17.30 è previsto un aperitivo che verrà interrotto solo dal red carpet e la proiezione della premiere di uno dei film in concorso al quale Silighini farà omaggio agli ospiti dell’evento. Seguirà la cena di gala sempre al lido che terminerà gustando il rinomato amaretto di Saronno.

“Un evento culturale che sarà la continuità di quello cittadino del 7 settembre, che col patrocinio comunale permetterà di portare simboli e immagini di Saronno nella kermesse più famosa al mondo. Un segno che dimostra come la città tenga ai suoi tesori e quanto tenga l’amministrazione alla cultura” conclude Silighini.

22072020