SARONNO – Un bracciale con una immagine sacra, è stato trovato questa mattina in centro a Saronno. E’ chi l’ha rinvenuto che ora lancia un appello: “Vorrei davvero trovare il proprietario o la proprietaria. È stato trovato in piazza Unità d’Italia, a terra vicino ad un parcheggio”. Al di là del valore materiale dell’oggetto, si tratta magari di un ricordo per chi l’ha perso, o comunque un oggetto particolarmente caro e chi l’ha rinvenuto ha deciso quindi di conservarlo con cura e di mantenerlo a disposizione di chi saprà dimostrare di esserne il legittimo proprietario.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla redazione de ilSaronno, al numero di telefono 3496068062, anche tramite il servizio di messaggistica whatsApp.

(foto archivio: una immagine di piazza Unità d’Italia nel centro di Saronno, nei pressi di un posteggio è stato trovato il braccialetto del quale adesso si cerca il proprietario. Il rinvenimento dell’oggetto è avvenuto questa mattina)

22072020