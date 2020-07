SOLARO – Anche l’Universal Solaro, dopo lo scampato pericolo di una retrocessione a tavolino (al momento dello stop per l’emergenza coronavirus era nelle zone basse della classifica, ma poi la federazione ha deciso di evitare le relegazioni) sta ora pensando al mercato in vista del campionato 2020-2021.

Come rilevato dal sito specialistico dedicato al calcio dilettanti, www.paolozerbi.com, la società giallorossa si è aggiudicata un nuovo portiere, si tratta dell’ex Fbc Saronno Giacomo Gambino, che peraltro in passato aveva anche già vestito la maglia della stessa Universal, dove dunque sarà subito di casa. Classe 1987, proveniente dalla Lainatese in Prima categoria ed ha esperienza da vendere.

Per la formazione solarese la campagna acquisti di certo non si ferma qui, ed anzi probabilmente già nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori novità; obiettivo quello di allestire una rosa competitiva e di non patire le difficoltà a fare risultato che hanno caratterizzato l’ultima stagione.

(foto: l’ex portiere saronnese Giacomo Gambino)

22072020