SARONNO – E’ la lista civica, creata da Paolo Strano ed Enzo Volontè, la prima a rompere il silenzio del centrodestra dopo le difficoltà delle ultime settimane a trovare la quadra per andare insieme alle prossime elezioni.

Oggi la conferenza stampa nella nuova sede di via Micca: la diretta de ilSaronno con Arianna Iula

“Favorire e promuovere la ‘rinascita’ di Saronno essendone attori principali e perciò ‘Saronno al Centro’ parteciperà alle amministrative 2015” con questa mission la civica si era presentata alla scorsa campagna elettorale dove al primo turno aveva corso da sola ottenendo, con Dario Lonardoni come candidato sindaco, il 10% dei voti che gli sono valsi dopo l’alleanza con la coalizione di centrodestra guidata da Alessandro Fagioli due assessori e un consigliere comunale. Al momento in giunta ci sono Dario Lonardoni e Paolo Strano. Come punto elettorale è stata allestita una sede in via Micca.

(foto archivio)